Tror mobilbruk er årsak til mange ulykker

Under en trafikkontroll politiet hadde på torsdag mellom klokka 13 og 14 ved Øya videregående skole på Kvål, fikk 14 sjåfører forelegg for mobilbruk.

- Vi har en teori om at mobilbruk er årsak til mange ulykker. En kan begynne å lure på hvorfor folk driver med mobilen når de fleste bilene har automatisk system for mobil. Folk må vente med å skrive og sende tekstmeldinger til de ikke kjører bil. Daglig ser en at folk prater i håndholdt mobil og driver med ting som kan forstyrrer kjøringa. Folk må skjerpe seg, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad synes det ikke er bra at det måtte skrives ut så mange forelegg for mobilbruk, og da sett ut fra at kontrollen varte i bare en time.