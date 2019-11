Ny leder i eldrerådet

Nyheter

Ola Lilleøkdal ble med fire mot tre stemmer valgt som ny leder i Melhus eldreråd under møtet sist tirsdag. Møtet ble holdt i møterommet Kark i Melhus rådhus. Mindretallet stemte for Steinar Nyland som har sittet som leder for eldrerådet. Nyland ble valgt til nestleder.

Da Lilleøkdal tok over ledervervet, slo han fast hvordan han ville ha det i eldrerådet.

– Jeg er med i seniordansen der det er jeg og seks damer. Damene snakker i munnen på hverandre og slik vil jeg ikke ha det i eldrerådet, sa Økdal.

Det nye eldrerådet har seks menn og én kvinne, og er sammensatt av politikere og representanter fra pensjonistforeningene. Rådmann Katrine Lereggen og ordfører Jorid Jagtøyen opplyser at Melhus kommune vil undersøke om likestillingsloven gjelder for eldrerådet. Kravet i likestillingsloven er at det er minst 40 prosent av hvert kjønn, og dette kravet er ikke oppfylt for eldrerådet.

– Det er ikke sikkert at regelverket gjelder for eldrerådet. Men det er i alle fall et krav om at et visst antall skal være over 60 år. Heller ikke i ungdomsrådet er kravet om 40 prosent av hvert kjønn oppfylt siden det mange jenter og få gutter. Det viktigste er at representantene er engasjerte, sier ordfører Jagtøyen (Sp).

