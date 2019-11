Flere anmeldelser etter fartskontroll

Nyheter

Torsdag kveld resulterte politikontroller på E6 på Ler i at flere bilister fikk anmeldelser. Den ene bilisten fikk to anmeldelser, forteller seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Først var det kontroll av sjåfører i tunge kjøretøy for å se om de overholdt hviletiden og av fart. Da ble en sjåfør anmeldt for to forhold. Ifølge Ustad gjaldt den ene anmeldelsen for å ha kjørt 89 km/t i 70-sonen mens den andre anmeldelsen gjaldt kjøring uten førerkort.

Litt senere på kvelden og da nærmere bestemt klokka 20.48, ble en 69 år gammel mann stoppet på Ler, og han ble også anmeldt for å ha kjørt uten førerkort. Han kjørte 86 km/t i 70-sonen og får en reaksjon for det.