Feiret at Melhus får tilbake direktebussen med kake

Nyheter

Onsdag kunne Trønderbladet fortelle at hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune påla AtB å sette inn direktebuss fra og til Melhus igjen slik at det blir direktebuss også utenom rushtida. Utvalgsleder Karin Bjørkhaug (KrF) slo fast at det er viktig å følge prinsipper, men at det ikke var mulig siden omstigningspunkt ikke fungerte.

Fylkespolitikerne pålegger AtB å gjeninnføre direktebuss for Melhus Hovedutvalget for transport i fylkeskommunen retter hard kritikk mot AtB og stiller krav som eier at direktebussen må komme tilbake igjen.

Gleden over at direktebussen kommer tilbake igjen, var stor i aksjonsgruppa, hos de bussreisende og hos lokalpolitikerne. Torsdag kveld ble aksjonsgruppa invitert til kakefeiring i formannskapssalen, og aksjonsleder Jan Arne Vold gledet seg sammen med aksjonsgruppa over kaka og de rosende ord. Vold opplyste til Trønderbladet på torsdag at han også skulle få besøk av utvalgsleder Bjørkhaug og Arbeiderpartiets gruppeleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i fylkestinget.

AtB ønsket å beholde omstigningspunkt og heller sette inn tre avganger i timen på kveldstid og på lørdager, men aksjonsgruppa og politikerne mener det er bedre med direktebuss og at avgang en gang i timen på kveldstid og helg kan aksepteres.

- Nå lytter vi til Melhus, sa utvalgsleder Bjørkhaug.

- Bare vinnere i kampen for direktebuss Aksjonsleder Jan Arne Vold er overveldet over de mange lykkeønskningene han har fått etter at det ble klart at Melhus får tilbake direktebussen. Men han vil ikke beskrive AtB som en taper.

- Hvis AtB skal få tilbake tilliten, må de snarest følge opp vedtaket om direktebuss Lederen i brukerutvalget for kollektivreisende er svært glad for at Melhus får tilbake direktebussen. Men han mener at AtB har fått en stor omdømmesmekk.