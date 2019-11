To gladmeldinger til Gauldal videregående skole

- Da har hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen akkurat vedtatt å støtte Gauldal videregående skole sin søknad om å opprette et landsdekkende tilbud på VG2 Treteknikk. Man går også inn for å opprette et tilbud om Salg, service og reiseliv.