- Bare vinnere i kampen for direktebuss

Onsdag ble det slik Trønderbladet har omtalt, klart at et enstemmig hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune pålegger AtB å gjeninnføre direktebuss for Melhus også uten rushtid. I vedtaket heter det at AtB senest innen 20. januar skal ha det ha direktebuss-tilbudet på plass, og at direktebusstilbudet skal byttes mot AtBs forslag om å innføre tre avganger i timen for rute 71 til/fra Melhus fra 20. januar. I stedet blir det én bussavgang i timen utenom rushtid.