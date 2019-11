- Skolemat er et hjertebarn for meg

Nyheter

Dette sa Haueng da utvalget for Helse, oppvekst og kultur hadde et møte mandag 18. november.

I møteprotokollen kan man lese at følgende ble enstemmig vedtatt: Det ønskes at man ser på muligheten for å innføre skolemat, altså ett måltid per dag, til alle elevene i Midtre Gauldalskolen.

Kommunalsjef Toril Grøtte opplyser til Trønderbladet at dette gjelder både barne- og ungdomstrinn.