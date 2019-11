Nå minker folketallet i Midtre Gauldal

Nyheter

Melhus har nå 16.653 innbyggere, etter at folketallet økte med 102 personer i tredje kvartal. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag. Denne økningen er femte størst i hele Trøndelag. I Midtre Gauldal er innbyggertallet nå 6.223 innbyggere, noe som er tre færre enn ved forrige kvartal.

Rekordfå fødsler

Norge har passert 5,35 millioner innbyggere etter at folketallet økte med 11.200 personer i tredje kvartal. Over halvparten av økningen skyldes innvandring. Samtidig er antall fødsler i år rekordlavt. I årets første ni måneder er det registrert 42.300 fødsler her i landet, det er 500 færre enn i samme tidsrom i fjor.

Tallet på fødsler per 1.000 innbyggere har aldri vært lavere i årets ni første måneder på denne siden av årtusenskiftet.

Over 5,35 millioner i Norge

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 bor det 5.356.800 personer i Norge, det er 33.850 flere enn til samme tid i fjor.

Fødselsoverskuddet, altså antall fødte minus antall døde, ble i tredje kvartal på 5.000, mens nettoinnvandringen, innvandring minus utvandring, endte på 6.190. Dette ga en folketallsøkning på 11.200.

Dårlig nytt for Hedmark og Oppland

Fødselsoverskuddet er negativt i to av landets fylker, Hedmark og Oppland, med henholdsvis – 42 og – 45. I Telemark er fødselsoverskuddet i tredjekvartal på 3.

Høyest fødselsoverskudd har Oslo med 1.612 flere fødte enn døde. Deretter følger Rogaland med 796, Akershus med 649 og Hordaland med 638.

I Nord-Norge er fødselsoverskuddet på 146. Her topper Troms med 98, fulgt av Finnmark med 37 og Nordland med 11.