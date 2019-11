Fylkespolitikerne pålegger AtB å gjeninnføre direktebuss for Melhus

Nyheter

I dag onsdag har hovedutvalget for transport enstemmig vedtatt at Melhus skal få tilbake direktebussen og da senest innen januar. Fylkespolitikerne mener at det kan godtas bussavganger en gang i timen utenom rush siden folkemøtet var tydelig på at omstigningspunkt er så ille at det ikke hjelper med de bebudede tre avgangene i timen.