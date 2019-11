Coop Marked på Lundamo kan bli til Prix

Nyheter

Coop Oppdal som eier av Coop Marked på Lundamo, vurderer for tiden om butikken skal bli en Coop Prix i løpet av første halvdel neste år. Driftssjef Kåre Jon Langberg ved Domus Støren, som også eies av Coop Oppdal, bekrefter at dette er under vurdering av styret i Coop Oppdal.