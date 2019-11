21-åring hjalp eldrerådet i gang med nettbrett

Nyheter

Inne på møterommet Kark i Melhus rådhus sitter det nye eldrerådet samlet til sitt første møte som var tirsdag formiddag. Før de går i gang med saklista, får de nye medlemmene utlevert hvert sitt nettbrett.

Fikk opplæring

Utleveringa var det møtesekretær Mari Grongstad og IKT-lærling Helge Søpstad Volden (21) som sto for, og begge gikk rundt for å hjelpe rådsmedlemmene i gang. Først får de forklart hva hjem-knappen er, og deretter varsler møtesekretæren at saksdokumenter heretter kommer på nett.

- Da er vi oppe og går. Husker vi dette til neste gang? Det er bare å ringe om det er noe dere lurer på. Dere får en e-post om at sakspapirene har kommet, og så går dere inn på nettbrettet og finner dokumentene der, forklarer Grongstad.

IKT-lærlingen gikk rundt og hjalp de nye rådsmedlemmene med å komme i gang med nettbrettet. Melhusbyggen har gått på Heimdal videregående skole, og det er første gang han gir opplæring til eldrerådet.

- Jeg tror de klarer dette etterhvert. Bruk av nettbrett er en vanesak, sier Søpstad Volden.

Mange eldre er flittige brukere av nettbrett, og det var ingen murring over arbeidsverktøyet i eldrerådets møte.

Sparer papir og porto

Melhus kommune har innført at politikere som sitter i utvalg, formannskap og kommunestyre skal bruke nettbrett og ikke få tilsendt dokumenter i papirform i posten. Da nettbrett ble innført for første gang, var det i alle fall en i formannskapet som nektet å ta nettbrettet i bruk og som krevde å få dokumentene i papirform.