Melhuspolitikere vil ikke kjøpe flere TrønderEnergi-aksjer

Tirsdag kveld vedtok 21 av 37 i Melhus kommunestyre for at Melhus kommune ikke skal benytte seg av forkjøpsretten for å erverve enda flere aksjer i TrønderEnergi. Melhus er i dag største eier i kraftselskapet, og selskapet har sørget for mange millioner kroner i kommunekassa. Rådmannen har foreslått at kommunestyret legger inn et årlig utbytte fra TrønderEnergi på 17,5 millioner kroner.

Lukket møtet

Da saken om forkjøpsrett av a-aksjer i TrønderEnergi skulle behandles av kommunestyret, ble møtet lukket for pressen og tilhørere. Tidligere på dagen ble saken også behandlet av formannskapet, og Anne J. Løvseth Byfuglien (KrF) tok opp at saksdokumentene hadde ligget åpent ute på kommunens nettside. Dokumentene ble unntatt offentlighet straks dette ble varslet. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) beklaget i kommunestyremøtet da Løvseth Byfuglien tok opp dette i starten av møtet, at saksdokumentene lå åpne en periode.

Ordfører Jagtøyen har tidligere sagt til Trønderbladet at aksjer er blitt gjort tilgjengelige fordi en kommune skal selge. Etter kommunestyremøtet sier Jagtøyen at flere kommuner har vedtatt å selge aksjene sine, og at hun ikke kjenner til om de har fått solgt dem.

- Flertallet stemte for at vi ikke skal kjøpe aksjer nå, og toget går ikke for aksjekjøp senere. Melhus kommune har mye penger i fond som gir god avkastning, og i underkant av 100 millioner kroner av dem stammer fra salget av Melhus Energi. Avkastninga har ført til at summen nå er på 180 millioner kroner. Det handler om spredning av risiko, sier Jagtøyen.