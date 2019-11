Lette etter vinglete sjåfører

Nyheter

Den ene meldinga om vinglete sjåfør på E6 kom mandag kveld klokka 20.13.

- Meldinga gjaldt en bil på E6 ved Horg, og gikk ut på at det var vinglete kjøring. Det ble sendt ut politipatrulje, og de fant ikke bilen, sier avsnittsleder Espen Konstad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Neste melding på mandag kom klokka 21.09, og den gjaldt også kjøring på E6 i Melhus.

- Den meldinga gjaldt en hvit kassebil på Kvål. Meldinga gikk ut på at det var vinglete og uryddig kjøring. Politiet rykket ut, men fikk ikke tak i vedkommende, sier Konstad.

Konstad understreker at politiet gjerne vil ha melding om vinglete sjåfører fordi det kan vise seg at det for eksempel er en ruset sjåfør eller en sjåfør som er uskikket for bilkjøring, ute på veien.

- Vi prøver å komme oss ut på E6 når det kommer inn slike meldinger, sier Konstad.