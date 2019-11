Biskop Herborg Finnset på rundtur i Melhus

Nyheter

Nå er programmet klart for Herborg Finnsets bispevisitas i Melhus, Hølonda, Horg og Flå sokn, fra tirsdag til søndag i neste uke.

– Vi gleder oss til å ta imot biskop Herborg Finnset og har forventning til at hennes besøk vil gi inspirasjon til arbeidet i menighetene i Melhus kommune. Det er over 12 år siden sist det var bispevisitas i Melhus ved daværende biskop Finn Wagle, og mye har skjedd med kirkene og menighetene i kommunen siden den gang. Ved en visitas får vi en god anledning til å tenke over hvor vi står i dag og stake ut veien videre, sier prost Øystein Flø i en pressemelding fra Gauldal prosti.

Kulturkveld på Hølonda

Både åpningsgudstjenesten tirsdag morgen i Melhus kirke, kulturkvelden samme kveld i Hølonda kirke og visitasgudstjenesten med etterfølgende visitasforedrag i Melhus kirke søndag 1. desember er åpen for alle. Ellers vil også de fleste andre programpostene være åpen for pressen, opplyser Flø.

Onsdag besøker biskopen Horg sykehjem og Flå skole, og på kvelden møter hun menighetsrådene i Lundamo misjonshus.

På Buen torsdag møter Finnset avdelingslederne fra sykehjemmene i Melhus, og etterpå blir det formiddagstreff på bedehuset med sjuende trinn fra Gimse barneskole. Etterpå møter hun mellomtrinnet på Brekkåsen skole og lærerne.

Møter lederne i rådhuset

Fredag møter biskopen kommunens politiske og administrative ledelse i rådhuset, og etterpå møter hun ansatte og brukere på Melhus arbeidssenter.

Søndag er det visitasgudstjeneste i Melhus kirke, med kirkekaffe og visitasmøte etterpå.

Det har også vært planlagt en samtalekveld med temaet «Kirka på Melhus mot år 2030», men denne blir utsatt til februar på grunn av en uforutsett invitasjon fra kongen.

Biskopen til Midtre Gauldal Fra 3. til 14. juni 2020 er det fastsatt bispevisitas i Singsås, Soknedal, Budal og Støren sokn i Gauldal prosti, samt Ålen, Haltdalen og Hessdalen sokn.