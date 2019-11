Svært godt besøkt folkemøte: Unisont krav om direktebuss for Melhus

Nyheter

350-400 var til stede under tidenes best besøkte folkemøte i Melhus, og tema var ruteomlegginga AtB innførte 3. august i dag. Da mistet Melhus det mangeårige tilbudet om direktebuss som gikk fra Brekkåsen til Stjørdal. Misnøyen med bruk av omstigningspunkt har vært svært stor helt siden starten for det nye busstilbudet, og under folkemøtet var det et unisont krav om at bare direktebuss duger.

Initiativet til folkemøtet i c-bygget på Gimse onsdag kveld, var Jan Arne Vold som startet Facebook-aksjonen Vi som vil ha 38-bussen fra Brekkåsen til Stjørdal tilbake. Gruppa har over 4000 medlemmer. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) var ordstyrer. Mange hadde ordet under møtet, og det var et stort engasjement med applaus og brumming. Deltakere under folkemøtet kom fra Melhus, Skaun, Malvik og Stjørdal.

20. november har samferdselsdirektør Erlend Solem innkalt AtB nærmest på teppet til fylkespolitikerne slik Trønderbladet tidligere har omtalt, og beskjeden fra fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) og Aps gruppeleder (fylkeskommunen) og melhusbygg Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) er svært så tydelig:

- Når 400 møter opp på et folkemøte og er så tydelige, må de lyttes til. Kollektivtilbudet er til for brukerne, sier Skurdal Hopsø til Trønderbladet etter folkemøtet der han var blant publikum.

AtBs direktør Harald Storrønning prøvde gjentatte ganger å si at det er bedre med buss tre ganger i timen og et omstigningspunkt enn direktebuss en gang i timen på kveldstid og i helgene, men dette ble ikke godt mottatt av de frammøtte.

- De kaller det bytte, men det er ikke det folk vil ha. Jeg har ment dette i et halvt år. Nå spørs det hvor fort AtB klarer å ordne opp i dette, sier Skurdal Hopsø som var leder for fylkeskommunens transportutvalg da AtB fikk bestillinga i 2016.

Fylkesvaraordfører Hallem sa under møtet at AtB må ha evnen til å lytte.

- AtB har gjennomført anbudet som de fikk bestilling på i 2016. Så får vi finne ut hvordan tilbudet skal bli like bra som det var med rute 38. AtB må utvikle et kollektivtilbud som folket vil ha, sa Hallem.

Trønderbladet kommer tilbake med en fyldigere omtale av folkemøtet.

