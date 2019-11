Nyheter

I dag onsdag har Utrykningspolitiet hatt atferdskontroll på E6 på Kvål. Det resulterte i forelegg og anmeldelser ifølge ei melding fra politiet.

Åtte fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon mens det også ble gitt en anmeldelse for bruk av mobiltelefon. Politiet foretok videre en anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort.