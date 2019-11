Litt dårlig sesong i Gaula, men er på storlakstoppen

Nyheter

Fangsten i Gaulavassdraget lå 30 prosent under snittet de siste ti sesongene, og organisasjonen Norske Lakseelever beskriver sesongen som dårlig. Derimot er Gaula på topp når det gjelder andelen storlaks som ble tatt.

Storlaksåret

- Gaula bryter i år med trenden i regionen. Riktignok gikk andelen mellomlaks ned, slik den også gjorde i andre elver, men her gikk også smålaksandelen ned. Vi kan med andre ord slå fast at det i Gaula var et skikkelig storlaksår. Dette behøver dog ikke ene og alene å reflektere innsiget, men det kan være et resultat også av at elva stengte for fiske i nesten to uker på grunn av varmt vær og lite vann. Toukersstengingen i midt i høysesongen er nok også årsaken til at fangsten ligger hele 30 % under gjennomsnittet de siste ti årene. Tar man dette med i betraktningen, er det nok riktigere å si at Gaula opplevde en middels sesong. At elva for andre året på rad måtte holde «sommerstengt», er dog verdt å merke seg, heter det i ei pressemelding fra Norske Lakseelever.

I Gaulavassdraget ble det tatt 3408 lakser totalt i 2019. Gjennomsnittlig årsfangst de siste ti sesongene er 4886. Endring 2018 er på minus 30 prosent sammenlignet med snittet for de siste ti sesongene.

Det er altså en kraftig tilbakegang for Gaulavassdraget. Derimot er Gaulavassdraget på topp på lista for elver med storlaks av elver med mer enn 100 storlaks. 1371 oppfiskede lakser i Gaula var storlaks, mens Namsenvssdraget kom på andreplass. Orkla kom på tredjeplass mens Altaelva var på fjerdeplass.

Fikk en hver

Ifølge beregninger Norske Lakseelever har gjort, fikk hver sportsfisker i snitt en laks hver under årets laksefiske. Konklusjonen til organisasjonen er at det ikke ble en toppsesong i lakseelevene, men at dette varierer fra landsdel til landsdel. Sesongen var bedre på Sørlandet og Østlandet enn på Vestlandet.

I pressemeldinga opplyser Norske Lakseelver at det ble fisket 102.080 lakser i fjor, og dette er ti prosent færre enn gjennomsnittet for de foregående ti sesongene og litt mer enn fjorårssesongen som ble betegnet som dårlig.

-Siden om lag 22.000 laks ble satt tilbake for å sikre nok gytefisk, ender vi opp med en samlet beskatning på rundt 80.000 laks i elvene. Det vil si én fisk per sportsfisker. Erfaringsmessig tas om lag tilsvarende mengde laks med not og garn i sjøen av knappe 900 sjølaksefiskere., opplyser fagsjef Erik Sterud hos Norske Lakseelver i pressemeldinga.

Ifølge Norske Lakseelever produseres det optimalt med lakseyngel i elvene, men at dissse beskattes hardt i fjordene. Lakselus i fjordene mener organisasjonen er en viktig faktor når det gjelder tap av lakseyngel.