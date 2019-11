Ble frastjålet nøkler fra bilen

Nyheter

Søndag klokka 16.11 fikk politiet melding fra en bileier om at nøkler var blitt stjålet fra bilen. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at bilen sto utenfor en bolig i Brekktrøa på Gimse.

- Det er mistanke om at tyven kan være den samme som står bak andre tyverier i løpet av helga, sier Ustad.

Ustad forteller at bilen der nøklene lå, sto ulåst.

- Rådet på generell basis er at en ikke lar ting ligge i bilen, og ikke minst at en låser bilen. Det er en grunn til at det er låsbare dører i biler, sier Ustad.