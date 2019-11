Nye Veier og NAV samarbeider om å skaffe veiarbeidere

Nyheter

NAV og Nye Veier har et samarbeidsprosjekt ved navn «Nye veier i NAV», der formålet er at NAV skal hjelpe arbeidssøkere med å komme seg ut i arbeid og på sikt kunne ta fagbrev i forbindelse med de mange store veiutbyggingene som finner sted i Trøndelag de kommende årene. Nye Veier er allerede i gang med utbyggingen av E6 mellom Melhus og Kvål, mens det blir anleggsstart for E6 i Vindalsliene og sørover neste år. Så skal Nye Veier også bygge ny E6 mellom Ranheim og Åsen, her blir det byggestart i 2019 og 2020.