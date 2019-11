Muren ble fjernet på grunn av nødsituasjoner

Nyheter

Brannbiler og andre utrykningskjøretøy kommer ikke gjennom steinportalen til Melhus kirke. Derfor ble det for flere år siden fjernet noen meter av kirkegårdsmuren. Her kan kjøretøy ta seg fram, og stedet er valgt for å unngå å ødelegge gravminner på kirkegården. Passasjen kan også benyttes av større kjøretøy i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.