Bunnen av termometeret kan være nådd

Nyheter

Det stabilt kalde været fortsetter, i alle fall fram til og med mandag. Men hele neste uke vil bestå av bare kuldegrader.

Til tross for ei kald natt er rekordtemperaturene hittil i november fra tidligere denne uka, 4. og 5. november. De offisielle måleresultatene er minus 13,5 i Soknedal og minus 12,2 på Kotsøy, mandag og tirsdag. Målestasjonen på Skjetlein har minus 10,3 som rekord hittil i november. Nattas temperaturer var halvannen grad høgere. Varselet for de to kommende dagene viser at det ikke skal bli kaldere enn natt til lørdag. Bare nesten.

Målestasjonen i Soknedal har allerede slått november-rekorden fra i fjor, som "bare" var på 12,1 minus. Kotsøy hadde minus 14,5 grader som minimum i november i fjor.

Isen holder på å legge seg på Gaula, i alle fall fra Hovin og oppover. Flere større innsjøer, blant annet Ånøya er fortsatt åpen.

Søndag er det meldt litt snø, både i Melhus og Midtre Gauldal, men ikke mer enn en centimeter eller to, ifølge Yr.no.

Klarværet kommer tilbake i neste uke, men skydekket blir vekslende. Det blir gode muligheter for å nyte den fine månen om kveldene. Månen er full på tirsdag 12. november, men da ser det ut til at skyene trekker over.

Ishockeysesongen er i gang for Leik Etter iherdig dugnadsinnsats, er isen på ishockeybanen på Korsvegen tatt i bruk.