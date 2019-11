Foreslår alkolås i kommunens biler

Nyheter

MA – Rusfri Trafikk er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for rusfri trafikk og trafikksikkerhet. 29. oktober sendte de et brev til Midtre Gauldal kommune i forbindelse med at fristen for å komme med innspill til den nye trafikksikkerhetsplanen var 4. november.