Åpner venterommet på skysstasjonen også i helgene

Nyheter

- Hvor deilig hadde det ikke vært at dette går bra, sier daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon.

Etter mye hærverk måtte Grønning innskrenke åpningstida for venterommet i Melhus skysstasjon, og venterommet ble blant annet stengt i helgene. Grønning forteller at det har hendt at folk har overnattet der, og at det har vært mye søppel og flasker. I tillegg skribles det på vegger.

Har bedt om et varmt ventested

- Vi har hatt en del telefoner fra folk som står og venter på bussen om det er mulig å få vente i venterommet. Nå er det kaldere i været, og vi rekker ut en hånd til frosne passasjerer, sier Grønning.

Åpningstida blir nå fra 05.30 til 22, og det blir også åpent i helgene.

- Det har vært veldig bra inne på venterommet de siste to månedene, og vi tar derfor sjansen på at det går bra. Men dette er en testperiode, og vi må innskrenke igjen om dette ikke blir vellykket, sier Grønning.

Har fått benker

Grønning forteller at venterommet har fått benker fra Støren stasjon. Benkene er fine, og Grønning forklarer at benkene kom fra lokstallen på Støren.

- Benkene har vi fått gratis. Vi har også malt veggene, opplyser Grønning.

Inne på venterommet henger ei tavle som viser avreisetidspunkt for bussene, og Grønning kunne tenke seg å få ei tavle som viser tidspunkt for togene i tillegg.

Parkeringsområdet utenfor skysstasjonen er flittig brukt selv om det er innført parkeringsavgift. Styret har vurdert økning i avgifta, men har kommet fram til at den kan avventes fordi utgiftene og inntektene er i balanse.

Ladepunkter for elbiler er planlagt, men foreløpig vet Grønning ikke hvor de skal plasseres fordi detaljreguleringa ikke er i havn ennå og området kan bli preget av anleggsvirksomhet neste år når undergangen til Melhustunet skal bygges. Imidlertid kan det komme en midlertid løsning for ladepunkter ifølge Grønning, fordi det finnes plass til dette på dagens parkeringsareal.