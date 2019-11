Må løpe over ulykkesbelastet E6 for å få tatt skolebussen

Nyheter

– Det er fint at de skal lage gang- og sykkelvei, men jeg skal risikere livet for å komme meg over til bussholdeplassen før de får bygd den om et par år, sier Mina Osen (17) som er nestleder i elevrådet ved Øya videregående skole.

Startet aksjon

Elever på Øya videregående skole og ungdomsskole har startet en aksjonsgruppe for å ta opp at de må løpe over sterkt trafikkerte E6 for å komme seg til bussholdeplassen om de skal nordover etter skoletid. Mirjam Finseråseng (17) forteller at bilister tuter på dem fordi de ikke løper fort nok, og Selma Elise Skarsem Sortland (18) har gått over til å kjøre bil fordi hun opplevde det som for farlig å skulle krysse E6 for å ta bussen.

Ifølge senioringeniør Helge Stabursvik i Statens vegvesen er det ikke registrert ulykker der fotgjengere er blitt påkjørt, men det har vært flere store ulykker på denne E6-strekninga som har 70-sone. Fem ulykker med personskade er registrert for perioden 2010–2018 med til sammen 10 skadde hvorav 4 alvorlig skadde. Utenfor skolens innkjørsel der elevene må stå for å se om det er klar bane over E6, har det vært både påkjøring bakfra-ulykke og kryssulykke. Trønderbladet har ikke fått svar hos seksjonsleder June Stubmo på hva vegvesenet vil gjøre for å trygge elevene.

– Når vi skal hjem, er det veldig mye trafikk på veien. Hvis du har dårlig tid og skal kjappe deg over, hender det at bussjåfører venter mens du springer over den glippen du ser mellom bilene, sier Osen.

Flere av elevene forteller at de ofte blir stående lenge før det er mulig å krysse veien, og at de ofte har mistet bussen fordi den kjørte før de rakk å komme seg over.

Da Trønderbladet intervjuet elevene sist fredag formiddag, var det stor trafikk og mange tungbiler. En bussjåfør viser fingeren til elevene som står i veikanten. Ingen slakker av farta for å slippe elevene over, og elevene må nærmest ta sats for å få stor nok fart til å komme seg bort til bussholdeplassen uten å bli påkjørt.

Vil ta bussen utenfor skolen

Elevrådet har tatt opp saken, og Osen forteller at elevrådet fikk flyttet den ene busslomma fordi den ble brukt som forbikjøringsfelt av bilister.

– Bru over E6 er nok ikke helt det optimale, og vi ønsker oss fotgjengerfelt og skilt om at bilistene må dempe farten. Her er det livsfarlig, og folk kjører over fartsgrensa, sier Adina Kirknes (17) som er med i aksjonsgruppa.

Farlig når elevene sprinter over E6 for å nå bussen Det er helt uforståelig at fartsgrensa er 70 km/t (reell fart 80 km/t) forbi Øya videregående skole.

Norah Tronvoll mener i likhet med flere av elevene Trønderbladet snakket med, at det å gå til bussholdeplassen i Kvål sentrum slik tidligere ordfører Gunnar Krogstad (Ap) foreslo i kommunestyret da saken ble tatt opp der, ikke er det elevene ønsker. Skoledagen må avsluttes tidligere da for å rekke bussen, forklarer Finseråseng.

- Fotgjengerfelt eller skilt ville ha hjulpet. Det er mye trafikk på veien her, sier Johanna Dimmen (14) som er kasserer i elevrådet ved Øya ungdomsskole.

Dimmen mener det blir for lenge å måtte vente to år på en gang- og sykkelvei, og hun sier at hun ikke kommer til å være elev på skolen da. Nye Veier skal bygge ny E6 forbi skolen, men det vil ta tid før den er ferdig. Alternativet med å skulle ta bussen i Kvål sentrum i stedet, mener hun ikke er gjennomførbart siden bussen kommer samtidig med at skolen starter og det derfor ikke vil bli tid nok til å gå fra Kvål sentrum og til skolen.

– Det kan være aktuelt å ta opp saken i trafikksikkerhetsutvalget som er utvalg for teknikk og miljø 21. november, og be Statens vegvesen komme til møtet. Nye Veier kan også komme for å orientere om eventuelle løsninger, opplyser ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

Jagtøyen viser til at Statens vegvesen har ansvaret for E6, og at trafikksikkerheten er tatt opp med etaten.

Nye Veier fikk ja til å flytte ny E6 nærmere Gaula Melhus formannskap er positiv til flytting av veilinja, men fortsatt kan Fylkesmannen og NVE gripe inn.

Videre viser hun til at ungdomsrådet har kommet med innspill om situasjonen i trafikksikkerhetsplanen.

– Det skal bygges ny vei om to år, og det kommer ikke til å bli gjort noen fysiske endringer fra vegvesenets side. Det finnes et trygt alternativ som er å gå opp til Kvål sentrum. Foreldre og lærere bør oppfordre elevene til dette. Det går også an å sette ut trafikkvakter med gul vest eller et skilt merket obs skoleelever, men det kan være falsk trygghet. Jeg oppfordrer til å ta trafikksikkerheten på alvor og gå til Kvål. Vi har ingen å miste, sier Jagtøyen.