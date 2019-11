Nyheter

På formuetoppen for 2018 i Midtre Gauldal finner vi nemlig Roar Aarhaug (f. 1967), med en formue på 18.078.750 kroner. Han hadde en inntekt på 2.160.853 kroner og betalte 1.106.715 kroner i skatt. Aarhaug er blant annet styreleder i Hugaas Biogass AS, daglig leder i Hugaas Eiendom AS og daglig leder i Moøya 16 AS.