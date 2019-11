Disse tjener mest i Midtre Gauldal

Nyheter

Øverst på inntektstoppen for Midtre Gauldal i 2018 finner vi Kristian Digre (f. 1969), med en inntekt på 4.682.681 kroner. Formuen ligger på 1.803.447 kroner, og i 2018 betalte han 1.652.853 kroner i skatt. Digre er blant annet daglig leder i Trondheim Concerts AS, styreleder i Kotsøy Næringsbygg AS og styreleder i Hognabrygg AS.