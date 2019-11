Fikser gatelys på Støren

Nyheter

- Kommunen har en avtale med et firma som startet med periodevist vedlikehold av gatelys i forrige uke, forklarer John Ivar Reitan, som er enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk.

- Men det skjedde noe uventet i helgen, som gjorde at flere lys gikk i svart, men nå lyser de. Arbeidet med vedlikehold vil fortsette i ukene fremover. Man startet på Støren, og så fortsetter jobben med resten av kommunen, sier Reitan til Trønderbladet mandag.

Mandag ettermiddag opplyser også kommunen følgende på sine Facebooksider: «Det har vært mørkt om kveldene forskjellige steder på Støren. Drift av gatelys setter kommunene bort til fagfolk som kan det der med strøm. Her har de samme fagfolka jobbet lenge for å få på lyset igjen, og når det har tatt så lang tid, er rimelig å anta at det ikke er et spørsmål om å finne bryteren, men en mer komplisert affære. I skrivende stund står faktisk gatelysa på. Forhåpentligvis gjør de det i kveld også.»

