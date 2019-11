Skal kåre det flotteste pepperkakehuset i år også

Nyheter

- Pepperkakelandsbyen på Melhus bibliotek er nå blitt en tradisjon. Mange er innom biblioteket i desember for å se og lukte. Noen kommer også for å få inspirasjon til egen bakst, forteller bibliotekmedarbeider Kristin Lerli hos Melhus bibliotek.

Kåringa av vinnere av priser skjer under Jul i Melhus som i år er 30. november. Melhus skolekorps og Melhus bibliotek samarbeider om Jul i Melhus der det blr en rekke aktiviteter både utenfor rådhuset og inne i rådhusets lokaler. Julegrantenning hører også med. Pepperkakelandsbyen med innleverte bidrag står utstilt i biblioteket fra 30. november og ut året, og pleier å vekke beundrende blikk fra barn og voksne.

Kåret vinnere i pepperkakekonkurransen Ordføreren foreslo at neste års bakere lar seg inspirere av sentrumsplanen for Melhus.

Små og store får utfolde skapertrangen, og kanskje også komme med et budskap om hvordan bygg i Melhus kan se ut.

Fristen for å melde fra om deltakelse i konkurransen er allerede 8. november, og påmeldinga da gjelder antatt omfang av byggverket slik at biblioteket skal få planlagt utstillinga. Byggverket skal leveres inn i dagene før Jul i Melhus.

- Det kan for eksempel være et valgfritt hus, kirke, gårdshus, julenissens verksted eller et framtidens hus som for eksempel Melhus kulturbygg. Jul i Melhus og Melhus bibliotek vil stå for flotte kulisser for byggverkene slik at det hele vil bli et vakkert skue for alle som kommer og ser, skriver Kristin Lerli i et invitasjonsbrev som er sendt ut fra biblioteket.

Det er to priser, den ene er juryprisen og den andre er publikumsprisen. Begge deles ut under Jul i Melhus.