Skal få flere ut i arbeidslivet

Nyheter

- Det er omtrent 1000 i Melhus som mottar uføretrygd, og det er en ganske stor andel av befolkninga som har behov for å delta i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at de kommer ut i arbeidslivet, og vi mener at bedrifter har et samfunnsansvar, sier daglig leder Hans Inge Andersen i Vekst Melhus.

Vekst Melhus har produksjonslokaler på Søberg og har ei omsetning på 10 millioner kroner. Inntektene kommer fra staten, næringslivet og fra salg av produkter.

I år kan Vekst Melhus feire 20-årsjubileum, og det skjer 20. november med konsert og utstilling. Bedriften har en rekke tilbud for dem som trenger litt tilrettelegging.

Har fått fem nye plasser

- Vi har fått tilskudd til fem plasser som er ment som varig tilrettelagt arbeidsplasser. Tidligere har vi tilbudt arbeidsplasser av denne kategorien her i bedriften, men denne gangen har vi tenkt å samarbeide med næringslivet, sier Andersen.

Vekst Melhus ga utviklingspris Den første utviklingsprisen Vekst Melhus deler ut, går til Rema 1000 Melhus Torg.

Målet for Vekst Melhus er at brukere av de tilrettelagte arbeidsplassene er ute i ordinært arbeidsliv, men at det tas hensyn til at de kan ha redusert arbeidskapasitet.

- Til oss kommer ulike typer brukere, og det er en blanding av unge og godt voksne. Noen av dem er av utenlandsk opprinnelse. Vi tar hensyn til hvilke yrkesinteresse folk har. Noen kan ha behov for å sitte skjermet, og enkelte er dyktig på registrering, forteller Andersen.

I bedriften er det 18 plasser for arbeidsforberedende tiltak, 23 annen type plasser og 12 ordinært ansatte. Bedriften har for eksempel vaskeri, produksjon av taxiskilt, produksjon av treprodukter som baderoms- og kjøkkeninnredning og kantinedrift. Blant treproduktene er også en leveranse av tremøbler til Vassfjellet skisenter.

I tillegg kjører Vekst Melhus ulike kurs som for eksempel norskopplæring for utenlandsk arbeidskraft i lokale bedrifter. Det er en også en gruppe brukere som tar fagbrev for å bli helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, og Melhus kommune kjøper kurs for egne ansatte.

- Det finnes solskinnshistorier der de har lyktes å komme ut i jobb i stedet for å bli i uføretrygd. Drømmen er å få folk til å fungere, forteller Andersen og peker på et bilde der teksten dreier seg om at for å lykkes må en tør å satse.