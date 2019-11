Her er det trangt for elva

Nyheter

Elva som er kjent for laksefisket på nasjonalt nivå, renner gjennom en nærmest kanal på dette tettstedet. Her nede ved elva er det funnet både helleristninger og jettegryter, og navnet på tettstedet tyder på svært gammel bosetting. Det er mulig å gå ned til fossen, mens kulturstien fikk store skader etter steinsprang for noen år siden.