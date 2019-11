Disse skal sitte i de to nye komiteene i Melhus

Nyheter

Under kommunestyremøtet sist tirsdag foretok politikerne en rekke valg, og deriblant valg til de to politiske fagkomiteene. Først i møtet var det ordførervalg, og Jorid Jagtøyen (Sp) ble valgt til ordfører med 19 stemmer mens 16 stemte for Per Olav Skurdal Hopsø (Ap). To stemte blankt, og disse stemmene var fra Fremskrittspartiet.

Den nye flertallsgruppa (Senterpartiet, Høyre og Melhuslista) har bestemt seg for at den ønsker at Melhus går tilbake til to fagkomiteer og ikke tre slik det har vært i perioden som nettopp er avsluttet.

- Jeg reagerer på at det blir bare to komiteer. Melhus står foran store, tunge oppgaver som nye Gimse skole og ny barnehage. Vi er bekymret for at kultur og idrett kan bli områder som får for lite oppmerksomhet, sa opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø.

Gjøran Berg Onsøyen (Sp) tok ordet, og sa blant annet at det er mer interessant for politikere å sitte i to komiteer enn i tre, og han mente at det er fullt mulig å klare oppgaven med å bygge nye Gimse skole selv om det blir to fagkomiteer.

21 stemte for at det skal være to komiteer, mens 16 stemte imot. I denne saken stemte Fremskrittspartiet sammen med flertallsgruppa.

Da opposisjonslederen spurte om dagens godtgjøring for politikere skal videreføres, svarte gruppeleder Fritz Arne Haugen (Sp) at flertallsgruppa vil fremme en egen sak om dette. Inntil da skal dagens ordning beholdes ifølge Haugen.

Disse er valgt inn i utvalg for teknikk og miljø:

Mikal Kvaal (H) (leder) Marte Olden Jakobsen (H) Ketil Reitan (Sp) Ole Ingebrigt Eid (Sp) Ann Kristin Bolland (ML) Ann-Synøve Eidsmo (ML) Hjalmar Hugdal (KRF) (nestleder) Stig Ler (AP) Ingunn Nervik Isaksen (AP) Nina Gjevik Samdal (AP) Trond Sortland Kuldvere (MDG)

Disse er valgt inn i utvalg for helse, oppvekst og kultur

Maren Grøthe (Sp) (leder) Rita Blokkum (Sp) Even Unsgård (Sp) Kaare Qvenild (ML) Oddrunn Berntsen (ML) Ragnar Vigdal (H) Pernille Wahlberg (AP) (nestleder) Jørn Ove Moen (AP) Annar Gravråk (AP) Tina Knarbakk (RØDT) Gunnar A Johansen (PEN)