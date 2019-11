Avgjør hva som skjer etter ponnityveri

Nyheter

- Ponnien er tilbakeført til riktig eier og bilen er tilbakeført til riktig eier. Fornærmede sier at bilen ikke er lånt ut til noen. Det er opp til politijuristen å avgjøre om det blir tatt ut tiltale og ført sak for domstolen, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt.