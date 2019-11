Konserter, kinodag og kulturkveld

Nyheter

Denne helga er det mange muligheter for dem som vil delta på ulike arrangementer innendørs. Fredag kveld og da en time før midnatt, starter Midnattakonserten (bilde) i regi av Kulturskolen i Melhus i Melhus kirke.

Lørdag feires kinodagen med filmer og aktiviteter på Melhus og Støren, og blant filmene en kan se er «Snekker Andersen og Julenissen» og «Spionen». Om kvelden kan en se Thomas Leikvolls standup show «Unnskyld» i Støren kulturhus. Søndag kveld har Hølonda hornmusikklag hyggekveld i Tømmesdalen grendahus, og da kommer Viggo Valle og Budal musikkorps.

Disse filmene vises på Den store kinodagen Lørdag er filmer for store og små på Melhus.

Meteorologisk institutt melder for øvrig at det blir oppholdsvær i helga, og da skulle det ligge til rette for dem som ønsker å feire høsten utendørs. Med de fine turmulighetene som det er i våre to kommuner, er det alltids en sti å vandre på.

