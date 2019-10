Utbyggere må betale for fellestiltak i Melhus sentrum

Nyheter

Områdeplanen for Melhus sentrum er vedtatt av kommunestyret, og nå har også Melhus formannskap vedtatt hva utbyggere må ut med til fellestiltak. Kommunen vil at utbyggere skal være med på å spleise på for eksempel rørledninger og parker, og krever at utbyggere betaler anleggsbidrag selv om tiltaket ikke er realisert.