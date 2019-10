Utrykning til butikk i Soknedal

Nyheter

Sent tirsdag kveld dro nødetatene til en butikk i Soknedal etter at det var utløst gassalarm. Politiet melder at det også var observert røyk fra en butikk.

Ifølge politiet ble det avdekket at det ikke hadde vært noen brann, men at det hadde vært en lekkasje i et kjøleaggregat.

- Meldinga kom klokka 23.09 fra Spar Fossum om at det var røykutvikling. Gassalarmen var utløst. Melder har fått i seg litt røyk. Konklusjonen fra nødetatene var at det kom røyk fra kjølealegget og at det ihvert fall ikke var brann, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Trøndelag politidistrikt.