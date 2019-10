Idedugnad for bedre helse blant barn og unge

Nyheter

13. november skal Melhus kommune ha idedugnad der temaet er barn og unges psykiske helse. Melhus kommune viser til at alkoholforbruket blant ungdom under 18 år i Melhus er høyere enn i landet for øvrig gjennom flere år.

Drikker mer på landet enn i byen Altfor mange unge får med seg alkohol av foreldre, mener barne- og ungdomskonsulent Kristin Johnsen.

Idedugnaden er i kommunestyresalen i rådhuset, og kommunen har valgt ut 50 personer som skal få delta i idedugnaden.

- Melhus kommune skal i gang med et treårig prosjekt om barn og unges psykiske helse og rus, hvor hovedfokus skal være tydelige voksne i møte med barn og unge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.. Det er en del av Program for folkehelsearbeid i Trøndelag sammen med over 30 andre kommuner, og drives med støtte fra Helsedirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune og NTNU Samfunnsforskning, opplyser avdelingsleder Mona Parow ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Invitasjonen til idedugnaden har blant annet gått til politisk og administrativ ledelse i kommunen, skolene, elevrådet, foreldrerepresentanter, politikontakt og organisasjoner. På programmet for idedugnaden står blant annet et innslag ved ungdomsrådet der temaet er innblikk i ungdommens virkelighetsbilde.

Kommunen ønsker å få innspill på hva som kan være helsefremmende faktorer for å få bedre psykisk helse, og nevner blant annet tilhørighet, mulighet til medbestemmelse og opplevelsen av å være kompetent.

