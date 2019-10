Foreldre fornøyd med rask etablering av fotgjengerovergang

Nyheter

Leder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Lundamo skole, Jørn Ove Moen, er strålende fornøyd med den raske håndteringa av forespørselen om å etablere fotgjengerovergang på Lundadalsvegen på Lundamo.

Foreldrene har vært bekymret for trafikksikkerheten fordi de mener det er mye trafikk på Lundadalsvegen og tildels en del lastebiltrafikk. Et stort boligfelt er i ferd med å bli realisert like ved, og fortau langs Lundadalsvegen er blitt bygd i forbindelse med opparbeiding av boligfeltet.

- Jeg tok kontakt med kommunen etter tre dager for å høre om status, og de hadde da ikke fått henvendelsen fra Statens vegvesen. De tok derfor selv kontakt med vegvesenet får å få opplysninger om saken. Deretter svarte de vegvesenet to dager etter. Dette er en meget rask saksbehandling som FAU ved Lundamo skole setter stor pris på siden dette handler om våre barns sikkerhet på vei til skole og fritidsaktiviteter, skriver Moen i en e-post til Trønderbladet.

Moen forteller at det fire dager etter at kommunen hadde gitt sin positive tilbakemelding ble det etablert førhøyning/fartsdump i Lundadalsvegen. Dette var 15. oktober. 24. oktober kom merking i vegbanen på plass.

- FAU ønsker å berømme både Statens vegvesen og Melhus kommune for profesjonell og rask i

møtekommelse av vårt ønske om forgjengerovergang over Lundadalsvegen, opplyser Moen.