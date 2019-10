Siste: Sprekk allerede for flertallsgruppa

Nyheter

Mens flertallsgruppa med Senterpartiet, Høyre og Melhuslista sto sammen om valg av ordfører, varaordfører og formannskap, ble det sprekk i flertallsgruppa da kontrollutvalget skulle velges under tirsdagens kommunestyremøte.

Senterpartiet satte fram forslag om sin kandidat som leder av kontrollutvalget, og deretter tok varaordfører Stine Estenstad (H) ordet og sa at det har vært kutyme at leder i kontrollutvalget kommer fra opposisjonen.

- Høyre vil stemme sammen med opposisjonen, sa Estenstad.

15 stemte for Sp og Melhuslistas forslag, og forslaget falt dermed. Deretter stemte 20 for forslaget fra opposisjonen om at Gunn Inger Tevik (Ap) skal være leder. Fremskrittspartiet stemte blankt som partiet har gjort i flere saker under kommunestyremøtet.

- Nå har vi gått på vår første sprekk med Trønderbladet som vitne, sa nyvalgt ordfører Jorid Jagtøyen.