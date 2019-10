Lover at eiendomsskatten ikke øker og at det kan bli bygd kulturhus i Melhus

Nyheter

Den nye flertallsgruppa i Melhus har lagt fram en politisk plattform, og forhandlingsleder Fritz Arne Haugen forteller at den inneholder seks punkter. Overskrifta for plattformen er: "Et positivt, moderne, attraktivt og trygt Melhus. Den politiske plattformen ble lagt fram for pressen i forkant av kommunestyremøtet tirsdag.