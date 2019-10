Jorid Jagtøyen er valgt til ordfører

Nyheter

Jorid Jagtøyen (Sp) er nettopp blitt valgt som ordfører for Melhus kommune. 19 stemte for mens 16 stemte for Per Olav Skurdal Hopsø (Ap). To stemte blankt og disse to stemmene kom fra Fremskrittspartiet.

Avstemninga foregikk med håndsopprekking ettersom det kreves denne avstemmingsmåten i den nye kommuneloven.

Under kommunestyremøtet som er i dag tirsdag, takket Jagtøyen av Gunnar Krogstad (Ap) som har vært ordfører i fire år.

- Du overleverer Melhus i bedre stand enn da du tok over, sa Jagtøyen som minnet om at dette var vanlig ordbruk når et gårdsbruk overleveres til neste generasjon.

Krogstad ble takket av, og fikk blomster fra kommunestyret og fylkesmann Frank Jensen.

Mange har møtt opp for å bivåne skifte av ordfører, og deriblant tidligere kommunestyremedlemmer, ungdomsrådet og slektninger av Jorid Jagtøyen.

Kommunestyret har gjennomgått en stor utskifting, og av 37 representanter er 18 nye.

Stine Estenstad (H) er valgt til varaordfører, og fikk 19 stemmer. 16 stemte for Einar Gimse-Syrstad (Ap) mens to stemte blankt. I tillegg har kommunestyret valgt nytt formannskap, og er i gang med å velge representanter til ulike komiteer og utvalg. Den nye flertallsgruppa har bestemt seg for å ha to komiteer og ikke tre slik det har vært denne perioden. De to nye komiteene heter utvalg for teknikk og miljø samt utvalg for helse, oppvekst og kultur.

