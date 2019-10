To fylkeslag blir til ett

Nyheter

Vedtaket ble fattet på et ekstraordinert årsmøte i forbindelse med en inspirasjonssamling på Hell 18. og 19. oktober. De to fylkeslagene ble dermed slått sammen til Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trøndelag.

I en pressemelding fra de fusjonerte lagene heter det at det har vært et grundig forarbeid hvor to personer fra de respektive fylkeslag sine styrer har vært med og til slutt enstemmig innstilt på å slå de to fylkeslagene sammen.

Tor Arne Granmo fra Lundamo har som nestformann i fylkeslaget i Sør-Trøndelag vært med på dette arbeidet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ser på det som en viktig oppgave å holde inspirasjonssamlinger på fylkeslagsnivå hvor det deltar medlemmer fra alle lokallag, som nå ble holdt 18. og 19. oktober på Hell. Der deltok det tre personer fra Gauldal demensforening, Tor Arne Granmo i egenskap som nestformann i fylkeslaget fra det som til lørdag 19. oktober var Sør-Trøndelag og styremedlemmene Eldbjørg Tangvik og Oddbjørn Gylland.

Den offisielle sammenslåingen av fylkeslagene vil skje på det felles årsmøte i første del av 2020. Temaer som Ung demens i Trøndelag, Frivillighetnes betydning og Folkehelsearbeid - hva er det var noen av de viktige temane som det ble holdt foredrag over og diskutert på inspirasjonssamlingen.

Gauldal demensforening

I forbindelse med årets innsamlingsaksjon på demensdagen fikk Gauldal demensforening samlet inn ca. 80.000 kroner, et resultat som var mulig ut fra 7. klassse på Hovin skole, 7. klasse på Lundamo skole, 9. klasse på Lundamo ungdomsskole og en helse- og omsorgsklasse ved Melhus videregående skole.

- Tusen takk til dere. Dette resultatet var på topp i Sør-Trøndelag og ble lagt merke til i Nasjonalforeningen for folkehelsen i Sør-Trøndelag, uttaler Gauldal demensforening i pressemeldingen. Foreningen er også takknemlig mot Jorun Bergsmyr i Melhus som på eget initiativ gikk rundt blant kjente og i nabolaget og samlet inn over 5000 kroner.

De tre fra Gauldal demensforening som var med på helgens inspirasjonssamling, fikk også en prat og et kort møte med styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Stein A. Evensen, som besøkte Inspirasjonssamlingen på Hell og holdt foredrag om frivillighetnes status og betydning. Han uttrykte sin takknemlighet mot alle de lokale demens- og hjerte og karsykdoms-lagene som utfører så mye frivillig arbeid over hele landet gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen på disse områdene.