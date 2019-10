- Savner ingen dyr etter brannen i Midtre Gauldal

Nyheter

Bonden Svein Erik Vinsnesbakk mistet fjøset i en brann i Busetmarka lørdag 19. oktober. Politiet opplyste da at ingen mennesker kom til skade, men det var usikkert om to kyr hadde omkommet i brannen. Men - mandag 28. oktober kan seksjonsleder Stokke opplyser til Trønderbladet at fornærmede ikke savner noen dyr, men blant annet ble en elbil ødelagt i brannen.