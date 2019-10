Havnet ut i åkeren

Nyheter

Mandag morgen sto en bil ute i åkeren ved Gangaune gård i Skaun, og det ser ut til at den har kjørt av fylkesveg 708 som går gjennom Melhus og Skaun.

- Vi har ikke fått melding om utforkjøring, og da er det ikke personskade. Glatt føre kan være årsaken til utforkjøringa, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Det er et tynt islag på veien flere steder etter at nedbør har frosset til is.