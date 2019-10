Har funnet igjen den stjålne ponnien

Nyheter

Natt til lørdag ble en ponni stjålet fra Ler, og politiet melder nå at ponnien er gjenfunnet. En kvinne er siktet i saken, og hun skal ha innrømmet at hun stjal ponnien. Politiet hadde mistanke om at ponnien var videresolgt og kunne befinne seg på Nordmøre. Kvinnen har også blitt siktet for bilbrukstyveri.