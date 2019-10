Ponni stjålet natt til lørdag

Nyheter

En rød og hvit Shetlandsponni ble natt til lørdag stjålet fra Kirkflå på Ler. Tyveriet er anmeldt til politiet. Eieren stusser litt på hvorfor akkurat denne 19 år gamle ponnien ble stjålet.

- Vi lurer litt på hva de skal med den. Det sto to andre ponnier der som er mer verdt, denne ville vært minst interessant for noen å stjele. Vi synes det er rart, sier Tina Bjørnewall til Trønderbladet.

Flere spor

Bjørnewall er helt sikker på at ponnien er stjålet, og at den ikke har rømt eller blitt sluppet ut.

- Vi vet at en gammel ponni med vondt i beina ikke har hoppet over inngjerdingen. Det er heller ingen skader på ginngjerdingen, men knuten på gjerdet er ikke den same som vi bruker å knyte. Det er også flere spor i saken som jeg ikke kan gå inn på, sier Bjørnewall.

Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser. Bjørnewall har fulgt flere tips om hvor den kan være gjemt, og har også vært å letet i nærområdet.

- Men nå har det stoppet litt opp, så vi vil gjerne ha tips, sier hun.

Ville blitt observert

Det var natt til lørdag at ponnien forsvant, og Bjørnewall tror at det har skjedd rundt klokken 05. Hun sier at dersom ponnien mot formodning har hoppet over gjerde selv, ville den blitt observert.

- Hun klarer seg alene, men den vil trekke mot folk, der det er mat. Om hun har kommet seg ut selv, skulle noen ha sett henne.

Det har ikke lyktes å få kommentar fra politiet.