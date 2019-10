Nyheter

Søndag morgen våknet melhusinger og gauldalinger opp til snø på bakken. I lavlandet er dette første møte med vinteren denne sesongen.

Men det spørs om vi får "nyte" herligheten så lenge. Ifølge meteorologene så var det meldt snø over 300-600 meter i Trøndelag, med regn i lavlandet. Temperaturen stige ut over dagen, slik at det er stor sjanse for at snøen går over i regn.

Langtidsvarselet viser sol mandag, før det skal bli regn igjen tirsdag og onsdag.