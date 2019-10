Aksjonist arrangerer folkemøte om bussen

Nyheter

- Jeg har en forventning om at de begynner å forstå hva som er det reelle problemet og at det er helt uaktuelt med bytte av buss, sier melhusbyggen Jan Arne Vold som gikk i bresjen for aksjonen Vi som vil ha tilbake Buss 38 Brekkåsen-Stjørdal.

Aksjonen har ifølge Vold bortimot 4000 følgere på Facebook.

Folkemøtet

Nå har Vold og tre andre som har dannet ei aksjonsgruppe, bestemt seg for å ha folkemøte 13. november.

- Folkemøtet skal holdes i c-bygget ved Gimse skole, og vi arrangerer det for at AtB og fylkeskommunen skal svare på spørsmål. Her blir en anledning for dem som er imot ruteomlegginga som førte til at Melhus mistet direktebussen utenom rushtid, kan få stille spørsmål. Vår oppfordring er at folk møter opp og viser sin misnøye, sier Vold.

Busskrisen: Deler ut 2000 klistremerker med teksten bil for buss Bussaksjonist Jan Arne Vold fra Melhus har akkurat fått inn klistremerkene som skal brukes for å markere bussmisnøyen.

Ifølge Vold vil kommende ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) lede møte, og at varaordfører Stine Estenstad (H) også vil være til stede. Representanter fra AtB og fylkeskommunen vil ifølge Vold sitte i panelet.

- AtB har hengt seg opp i at det går noen direktebusser fra Melhus, men det er ikke det vi klager på. Det vi klager på er busstilbudet utenom rushtida, sier Vold.

Trønderbladet har hatt en rekke artikler om misnøyen med ruteomlegginga fra 3. august, og for noen dager siden intervjuet Trønderbladet samferdselsdirektør Erlend Solem i fylkeskommunen. Solem er klar på at AtB må komme og forklare seg i fylkesutvalget 20. november.

Melhus kan få tilbake direktebussen Fylkesdirektør har bedt AtB forklare politikerne hva AtB tenker om bussbytte.

Tidligere hadde Melhus direktebuss til Trondheim hele døgnet, men fra 3. august gjelder det bare i rushtiden. Utenom denne må folk skiftet buss på Stor-Rosta.

Godtar ikke omstigning

Vold mener det er uholdbart at folk må bruke en time på å komme seg til Trondheim med buss, og han mener at det ikke blir færre forsinkelser når omstigningsterminalen ved City Syd tas i bruk.

- Den er ikke god nok løsning for vår del eller de andre i gruppa, og den hjelper heller ikke dem som bor i Stjørdal. Folk som må vente på omstigningspunktet utenfor City Syd vet ikke om de må vente i 5 minutter eller i 45 minutter som noen har måttet vente på omstigningspunktet på Stor-Rosta. Med den nye terminalen vil reisetida bli enda lenger fordi bussene blir stående i kø, sier Vold.

Gjeninnføring av rute 38 koster 8,8 millioner kroner AtB anbefaler ikke at rute 38 fra Brekkåsen til Stjørdal gjenoppstår, og vil heller ha flere busser til og fra omstigningspunkt.

Aksjonsgruppa har fått laget klistremerker som symboliserer at folk har vært nødt til å bruke bil i stedet for å ta bussen.

- Ingen i gruppa har skremt folk fra å ta bussen, og vi driver ikke med skremselspropaganda. Jeg har ikke hørt noe fra AtB siden jeg var hos dem og leverte underskriftslister, opplyser Vold.

Vold forteller at han har vært i kontakt med politiske partier, og at han skal møte representanter for fylkeskommunen før folkemøtet og møte politikere i Stjørdal på mandag.

Sier nei til direktebuss

Trønderbladet har kontaktet direktørene Janne Sollie og Grethe Opsal i AtB for å få en kommentar, og her er svar fra Opsal:-

Hva synes dere om at gruppa arrangerer folkemøtet om omlegging av busstilbudet?

- Det har vi ingen kommentarer til.

Kravet fra gruppa er at «dere forstår at omlegginga er problemet og at det eneste de ønsker er direktebuss også utenom rushtid». Kommer dere til å imøtekomme kravet?

- Nei, og dette har vi avklart for en god stund tilbake.

Hvorfor er det fortsatt etter nesten tre måneder fortsatt forsinkelser?

- Dette påvirkes av det øvrige trafikkbildet og spesielt fremkommelighet i Trondheim sentrum, og vi vil gjøre justering på kjøretidene til ruteendring 20. januar. Det er gjort tiltak slik at korrespondanser mellom linje 71 og M1 og 71 og 88 nå skal fungere godt. Dette følger vi tett opp mot operatør.

Folk klager på at de blir sittende og vente i bussen som venter på bussen som er forsinket. Hva gjør dere med at også folk i ventende buss blir forsinket?

- Vi beklager hvis det fortsatt skjer, og vi jobber med tiltak knyttet til dette.

Er passasjernedgangen merkbar for området utenfor Trondheim?

- Vi jobber nå med å kalibrere passasjertellesystemet, og vil kunne si mer om dette når vi har konkrete passasjertall på plass.

Vil at penger fra bompengeforliket skal gå til direktebuss Regjeringspartiet Fremskrittspartiet mener at det nå er en gyllen mulighet til å få satt inn direktebuss fra Melhus til Trondheim ved å bruke penger fra bompengeavtalen.