Varebil kolliderte med elg - to andre biler havnet i grøfta

Det er ingen personskade, ifølge operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ble varslet om elgpåkjørselen på E6 ved Støren i Midtre Gauldal klokka 06.16 fredag morgen.

- Det var en varebil som kolliderte med elgen, og så var det to andre biler som havnet i grøfta fordi de måtte svinge unna for å unngå kollisjon, forklarer Brandmo.

Vegtrafikksentralen melder at det foregår dirigering av trafikken sør for Støren etter en trafikkulykke og viltpåkjørsel. Klokka 08.19 kom meldinga om at E6 er åpnet for normal trafikk igjen.