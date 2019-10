Nye Veier skal ha folkemøte om E6

Nyheter

Onsdag 30. oktober skal Nye Veier holde folkemøte om E6 i Melhus rådhus.

Trønderbladet har tidligere omtalt folkemøtet, og i artikkelen forteller prosjektleder Petter Klungsøyr Angelsen i Nye Veier at de frammøtte vil få informasjon om trafikkavvikling og framdrift.

Starter opp E6-bygging på sørdelen Den opprinnelige planen var å starte med Loddbekkbrua ved Melhus sentrum, og nå har Nye Veier bestemt seg for å gå i gang på Hofstad i stedet.

Under byggestarten for E6 Melhus sentrum-Kvål sist torsdag opplyste utbyggingssjef Lars Bjørgård og prosjektleder Petter K. Angelsen til Trønderbladet at bilistene å regne med nedsatt hastighet og da enten 50 km/t eller 70 km/t. I dag er det 90-sone mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad mens det er 70-sone fra Skjerdingstad og fram til Kvål sentrum.

En av årsakene til at det blir nedsatt hastighet er at entreprenøren Peab skal bygge rundkjøringer ved Hofstad som et midlertidig tiltak under veiarbeidet, mens en annen årsak til nedsatt hastighet er hensynet til veiarbeidernes sikkerhet.

Første jafs for unikt E6-prosjekt Torsdag var det offisiell åpning av veiprosjektet E6 Melhus-Kvål til over en milliard kroner, og tre ordførere var med da det første gravemaskinjafset ble tatt.

Nye Veier opplyser at det under folkemøtet blir informasjon om hva som skal skje når det gjelder det praktiske veiarbeidet, anleggsstøy, reguleringsprosessen, støytiltak på boliger og trafikkavvikling.

I tillegg til folkemøte skal Nye Veier ha åpen kontordag på tirsdag i lokalene som Nye Veier leier i Energiparken i Melhus sentrum. Disse lokalene skal for øvrig også bli kontorer for ansatte som jobber med E6-strekninga fra Kvål og til Ulsberg.