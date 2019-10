Mange hester langs E6

Nyheter

Onsdag morgen ble politiet varslet om at et titalls hester var sett gående langs E6 mellom Soknedal og Berkåk,og da nærmere bestemt omtrent ei mil nord for Berkåk. Politiet melder at hesteeier er varslet og at hesteeieren er ute på leting etter hestene.

Politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at det er kontroll på hestene.

- Dette er ikke en type saker vi forfølger. Hestene kan ha blitt skremt slik at de gikk avgårde. Ofte er det en "bjellesau" som stikker av og så følger resten etter, sier Løvseth.